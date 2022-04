Perspectief ongewijzigd voor Oranje-Rood na gelijkspel tegen Kampong

In de resterende twee speelrondes van de hoofdklasse worden de kaarten in de strijd om het laatste ticket voor de play-offs definitief geschud. Titelverdediger Bloemendaal was al even verzekerd van het seizoenstoetje en na zondag hebben ook Amsterdam en Pinoké zich in dat rijtje gevoegd. Oranje-Rood, HGC en Kampong gaan uitmaken wie het resterende plekje krijgt. Oranje-Rood kon Kampong in een rechtstreeks duel pijn doen, maar bleef dus steken op een 1-1 gelijkspel.

Dat de belangen groot waren op de volgepakte Klapperboom – het roemruchte hoofdveld van Kampong – was wel duidelijk. Beide ploegen probeerden het in de eerste helft met gedoseerd aanvallen, maar slaagden er niet in iets te forceren. Tot ontzetting van het Utrechtse publiek miste Oranje-international Jip Janssen vlak na rust een strafbal namens Kampong, al was het amper een minuut later via Boet Phijffer toch raak voor de thuisploeg.

Seizoen leek voorbij

Oranje-Rood kon daar aanvankelijk te weinig tegenover stellen om aanspraak te maken op de gelijkmaker en daarmee leek het seizoen voorbij. Toch rechtte de ploeg van coach Robert van der Horst in het laatste kwart de rug en kwam het uiteindelijk terecht langszij. Na een schitterende strafcornervariant rondde Joep de Mol af en dus blijft het ongemeen spannend rondom de heilige vierde plaats.

Quote De afwezig­heid van Jelle Galema en Max Kuijpers doet wel pijn. Dat zijn twee belangrij­ke spelers voor ons die iets kunnen creëren. Gijs van Merriënboer

,,We wilden een positief resultaat halen en dat is gelukt”, aldus Van der Horst. De coach zag dat het perspectief voor zijn ploeg ongewijzigd bleef na de puntendeling tegen Kampong en kijkt uit naar het slot van de competitie. ,,We doen nog steeds mee. Door aanhoudende blessures en wat pijntjes is de selectie dun, maar mede door de jeugd mogen we nog steeds hopen op de play-offs.”

Ook Oranje-Rood-verdediger Gijs van Merriënboer, die aan de basis van de gelijkmaker stond, kon wel leven met een punt. ,,Een terechte uitslag. Het zal beslist gaan worden op de laatste speeldag en het is mooi dat wij daarin een hoofdrol spelen.” Zonder een precedent te scheppen voor het eventueel mislopen van de play-offs haalt ook Van Merriënboer de ziekenboeg van Oranje-Rood aan. ,,De afwezigheid van Jelle Galema en Max Kuijpers doet wel pijn. Dat zijn twee belangrijke spelers voor ons die iets kunnen creëren. Toch gaan we ook zonder hun vlammen in de laatste wedstrijden en dan zal onder aan de streep blijken of het genoeg is.”

Kampong - Oranje-Rood 1-1: 39. Phijffer 1-0, 64. De Mol (sc.) 1-1.

Uitslagen Tulp Hoofdklasse: Den Bosch - SCHC 5-1, Bloemendaal - Klein Zwitserland 2-1, Hurley - Amsterdam 1-4, Rotterdam - HGC 1-3, Tilburg - Pinoké 0-1.

Stand (per 24-4): 1. Bloemendaal 20-51*, 2. Amsterdam 20-41, 3. Pinoké 20-40, 4. Kampong 20-37, 5. Oranje-Rood 20-35, 6. HGC 20-35, 7. Den Bosch 20-29, 8. Klein Zwitserland 20-28, 9. Rotterdam 20-21, 10. Tilburg 20-8, 11. SCHC 20-8, 12. Hurley 20-3.

* = naar play-offs