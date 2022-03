Piepjonge keepster (18) blinkt uit bij Oranje-Rood en ziet coach ziedend worden na nederlaag

De nederlaag tegen Pinoké was een bijzonder pijnlijke voor Oranje-Rood. Bij vlagen lieten de Eindhovense hockeysters aan de hand van Fiona Morgenstern nog prima veldspel zien, maar in aanvallend opzicht was de ploeg onmachtig. En dat is frustrerend voor een team dat toch al in de hoek zit waar de klappen vallen, ziet ook keepster Lieve Verhoeven.