Pijnlijke nederlaag vrouwen Oranje-Rood in topper tegen SCHC

Max Caldas stopt na Spelen als bondscoach van de hockeyers

18 februari Max Caldas neemt na de Olympische Spelen in Tokio afscheid als bondscoach van de Nederlandse hockeyers. De Argentijn had Oranje ook onder zijn hoede op de Spelen van Rio waar het team vierde werd. In 2012 veroverde hij met de hockeyvrouwen het goud op de Spelen van Londen.