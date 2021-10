Promotie niet genoeg voor HCAS: ‘Sterker: wij willen kampioen worden’

Heb je je gisteren vermaakt op het veld?

,,Het was niet onze beste pot, maar we hebben wel weer gewonnen. Dus: ja, ik heb me vermaakt. Zeven wedstrijden gespeeld, zes daarvan gewonnen. We liggen op koers.”

Jij was bij hoofdklasser Oranje-Rood tot in 2018 reserve achter Pirmin Blaak. Je speelt nu drie niveau’s lager. Waarom?

,,Ik wilde eerste keeper zijn. Dat ging bij Oranje-Rood niet lukken. In het begin was alles nieuw. Maar tegen het eind van mijn tweede seizoen in Eindhoven, vond ik het steeds lastiger om te blijven trainen. En om op de bank te zitten. Ben in Engeland gaan studeren.”

Na anderhalf jaar in Southampton kwam je terug. En je meldde je aan bij de Nijmeegse overgangsklasser Union. Maar daar heb je nog geen twee seizoenen gespeeld. Hoe komt dat?

,,HCAS vroeg me, en dat leek me wel wat. Oké, een niveautje onder de overgangsklasse, maar dat nam ik op de koop toe. Drie keer in de week vanuit Eindhoven naar Nijmegen om te trainen. Twee dagen per week de keepersscholen in Breda en Eindhoven leiden. En dat allemaal combineren met een baan als accountmanager. Dat gaat je niet in de kouwe kleren zitten. Vijf dagen in de week werken, zes dagen bezig met hockey. En zaterdagavond kon ik ook geen drankje gaan doen met vrienden. Want een dag later moest je een wedstrijd spelen.”

Je kende Ramsey Seedorf als jeugdcoach van Oranje-Zwart (dat in 2016 fuseerde met EMHC en Oranje-Rood ging heten). Toen hij vorig jaar hoofdcoach van HCAS werd, nam-ie voormalige jeugdspelers uit Eindhoven mee naar zijn nieuwe club. Jij kende spelers als Bodie Bérénos, Job Laumans en Youp Ramaekers uit jouw tijd bij Oranje-Zwart. Ook een reden om naar HCAS te verkassen?

,,Jazeker. We kennen elkaar al lang, vinden elkaar makkelijk. En we gunnen het elkaar. Dat is het belangrijkst. Zeker, als je samen een doel nastreeft. Ons doel: promotie naar de overgangsklasse. Nee, sterker: wij willen kampioen worden. Er promoveren twee teams.”

En hoe is de relatie met de jongens die er al waren, toen de Eindhovense groep bij HCAS aansloot?

,,Perfect. Er is een mooi team gesmeed. We gaan weleens samen ergens wat drinken. En om de vrijdag eten we met zijn allen op de club. Een schema geeft aan, wanneer wie aan de beurt is om te koken. Rijst met kip, een pastasalade. Het moet in ieder geval een gezonde maaltijd zijn. Ik heb nog niet gekookt. Wat ik ga bereiden als ik aan de beurt ben? Weet het niet. Denk dat ik gewoon iets bestel.”