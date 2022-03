Sander Baart vertrekt na dit seizoen en gaat voor waardig afscheid bij Oranje-Rood : ‘Dat zou geweldig zijn’

Als een totale verrassing komt het niet, toch is het naderende afscheid van een speler die de meest recente gloriejaren van de Eindhovenaren meemaakte iets om bij stil te staan. Baart won in het verleden met het toenmalige Oranje Zwart drie landstitels op rij en was erbij in 2015 toen de EHL-titel in Eindhovense handen viel. ,,Alles klopte toen, ontzettend gaaf om dat meegemaakt te hebben’’, aldus de verdediger over het sportieve hoogtepunt in zijn carrière.