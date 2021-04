Spannende weken voor vrouwen Oranje-Rood na kansloos verlies tegen Amsterdam

Mannen Oran­je-Rood niet opgewassen tegen Bloemen­daal

11 oktober In de eerste thuiswedstrijd zonder publiek is Oranje-Rood hard onderuit gegaan tegen titelfavoriet Bloemendaal. Na een 0-1 ruststand werd het na 70 minuten hockeyen 2-5 op het akelig stille sportpark in Eindhoven-Zuid.