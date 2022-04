Strijdbaar Oranje-Rood in lastige uitgangspositie: ‘De bovenste spelen nog tegen elkaar, dat biedt kansen’

Halfmann gidst Oran­je-Rood naar zege in derby

In de aanloop naar een cruciale week in de Tulp Hoofdklasse wonnen de mannen van Oranje-Rood zondag de lastige uitwedstrijd tegen Tilburg (0-3). Laurens Halfmann opende in de eerste helft de score en zette daarmee zijn ploeg op het juiste spoor.

28 maart