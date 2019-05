Strijdbare Maud Reniers ziet nog uitweg voor HC Eindhoven

Gold Cup goud waard voor Oran­je-Rood: ‘Voor de titel­strijd is de ervaring van zo'n finale heel belangrijk’

3 mei ,,We hebben gewoon de eerste prijs voor Oranje-Rood gepakt. Dat wilden we heel graag", jubelde Donja Zwinkels, die er in de shoot-outserie van de finale van de Gold Cup twee maakte. ,,Het was heel spannend. De eerste shoot-out die ik moest nemen moest erin, als ik de tweede zou missen dan kwam er weer iemand na mij. Dan is de druk net iets minder."