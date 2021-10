Trijntje Beljaars bezorgt Oranje-Rood punt in slotseconde: ‘Hopelijk is dit de ommekeer’

Goed voor de broodnodige overwinning in de hoofdklasse was het doelpunt van Trijntje Beljaars niet, maar het gelijkspel tegen Hurley is gevoelsmatig wel lekker voor de vrouwen van Oranje-Rood. In tegenstelling tot de afgelopen weken, kwam het dit keer zelf langszij in de slotfase. ,,We weten zelf ook dat het tijd wordt voor een overwinning, desondanks voelt dit punt wel heel fijn’’, zegt Beljaars.