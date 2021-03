Twee goals van Laurien Leurink doen Oranje-Rood de das om

Oranje-Rood kwam al vroeg op achterstand, Leurink maakte de 0-1 in de derde minuut. In het vervolg van de eerste helft werd SCHC niet meer gevaarlijk en was Oranje-Rood de bovenliggende partij. Zo sloeg Carmen Victoria de bal op de paal. Vlak voor het rustsignaal scoorde Fiona Morgenstern de verdiende gelijkmaker. Na een mooie actie in de cirkel lifte de Eindhovense spits de bal in het doel: 1-1.

Vier afwezig

Stichtse speelde vorige week zondag niet vanwege een corona-uitbraak. De club uit Bilthoven haalde toen het minimale van zes speelsters die niet in actie konden komen vanwege een positieve test dan wel nauw contact wat tot quarantaine leidde. Een week later waren er nog vier afwezig: Kyra Fortuin, Yibbi Jansen (beiden ex-Oranje-Rood), Ginella Zerbo en Puck Winter. En dus bleek er eindelijk iets te halen voor Oranje-Rood tegen topclub SCHC.

Toch was het wederom Leurink die koel voor het doel was en snel in de tweede helft de 1-2 maakte. Oranje-Rood bleef de aanvallende ploeg, maar na een fout van Viviënne Peters was kreeg SCHC de grootste kans op nog een goal. Samen met keepster Sarah Sinck herstelde Peters haar fout en niet veel later had Trijntje Beljaars de Eindhovense hockeysters nog aan een punt kunnen helpen. Dat zou meer dan terecht zijn geweest, maar het gebeurde niet.