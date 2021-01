Uitstekende start hockeymannen Oranje-Rood

Na een 1-1 ruststand walste Oranje-Rood in het derde en vierde kwart over Hurley heen. De doelpunten van Oranje-Rood kwamen op naam van Teun Beins (strafbal), Max de Bie (zijn eerste in Heren 1), Sander Baart, Joep de Mol en Gijs van Merriënboer.

Robert van der Horst was na afloop zeer te spreken over het spel van zijn ploeg. ,,Vooral in de tweede helft hebben we heel goed gespeeld. Onze hele voorbereiding verliep al goed en dan is het heel prettig dat je ook in de eerste competitiewedstrijd een prima niveau haalt. Gelukkig waren de Belgen weer terug; dan merk je dat we voorin meer slagkracht hebben.”