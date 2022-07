Van Aart van Oranje-Rood pakt goud met TeamNL: ‘Gaaf om mee te maken’

Waar de meeste hockeyers momenteel genieten van de zomerstop, werkte Jamie van Aart zich afgelopen week in het zweet tijdens het EK 5S hockey in Polen. De jonge aanvaller van Oranje-Rood proefde met het Nederlands team aan de snelheid en dynamiek van 5S hockey en dat kon hem wel bekoren. ,,Je krijgt veel ballen, bent continu in beweging en als spits kom je veel in scoringspositie", zegt Van Aart over deze innovatie van de hockeysport.

5S hockey wordt gespeeld met vier veldspelers en een doelman, op een veld dat ongeveer de grootte heeft van een half normaal hockeyveld. Alle lijnen, behalve de doellijn, zijn afgedekt door boarding, waardoor de bal vrijwel continu in het spel blijft. ,,Dat maakt het heel intens”, aldus Van Aart. Verder mag je vanuit alle hoeken en standen scoren, mits je op de helft van de tegenstander bent. Veel actie én razendsnel spel dus, waardoor de doelpunten in een wedstrijd van twee keer vijftien minuten vaak als rijpe appelen vallen.

Zo ook bij de wedstrijden van het Nederlands team in Polen. Oranje was in de poulefase te sterk voor achtereenvolgens Zwitserland (15-3), Oostenrijk (6-0), Turkije (9-4), Finland (20-1) en Zweden (16-1) en in de halve finale werd het gastland met 5-3 verslagen. In de finale stuitte Nederland op België. Mede door een doelpunt van Van Aart won Oranje met 4-1 en was de titel in het Poolse Walcz een feit.

Een mooie opsteker dus voor het Nederlands team, al relativeert Van Aart ook de eindzege. ,,Winnen is altijd mooi en zeker op een EK. Maar dit type hockey staat natuurlijk nog lang niet zo hoog aangeschreven als het ‘normale’ hockey. Voor mij is het vooral leuk om wat nieuws te ontdekken, ervaring op te doen en eens tegen andere tegenstanders te spelen. Eigenlijk is het gewoon een extraatje na de competitie met Oranje-Rood.”

Nederland stuurde weliswaar niet dezelfde namen als die normaal gesproken het shirt van Oranje dragen, maar met spelers als Sander de Wijn (ruim 150 caps in het Nederlands elftal) en ook diverse andere hockeyers van formaat uit de hoofdklasse stond er toch een ploeg met kwaliteit. ,,Normaal gesproken is 5S hockey met name voor de kleinere landen interessant. Zij krijgen hierbij de kans om tegen de grote hockeylanden te spelen, zonder compleet weggevaagd te worden”, verhaalt Van Aart. ,,Al was dat aan de uitslagen van onze poulewedstrijden misschien niet helemaal te zien’’, voegt hij bijna schuldbewust toe.

Over een paar weken begint Van Aart met Oranje-Rood aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de hoofdklasse. ,,Ook daar heb ik zin in, we gaan vlammen.‘’