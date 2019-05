Van der Horst nieuwe coach Oranje-Rood

De vraag of hij een rol als hoofdcoach van de mannen ambieerde kwam in april ‘mega-onverwachts’, zegt Robert van der Horst. ,,Enkele weken eerder had ik de club laten weten dat ik zou stoppen als speler. Ik was nog helemaal niet bezig met de toekomst.”

De oud-aanvoerder van Oranje-Rood moest er enkele weken goed over nadenken. Naarmate er meer duidelijkheid kwam over de koers die de club wil gaan varen, werd Van der Horst steeds enthousiaster. ,,Oranje-Rood staat voor een nieuwe start. Met het afscheid van Bob de Voogd, Rizwan, Rashid en mij levert de club zo’n duizend interlands in. De dynamiek in de groep zal veranderen. We willen iets moois opbouwen met de jonge jongens die aan het begin van hun carrière staan én met de gearriveerde spelers die volgend jaar azen op een plek in de olympische selectie. Het is een goede mix. Ik vind het heel mooi dat ik mijn kennis en expertise kan doorgeven bij mijn eigen cluppie”, zegt Van der Horst.

Gevaar

Er schuilt ook een gevaar in de aanstelling van de voormalig middenvelder als hoofdcoach. Van der Horst is nu de baas over jongens naast wie hij kort geleden nog in de kleedkamer zat. Zelf ziet hij dat niet als een probleem. ,,Ik denk juist dat het een voordeel is dat ik de jongens goed ken. Ik weet wat er in hun koppies omgaat. Veel jongens zeiden al eerder tegen mij dat ik praatte als een coach. Bovendien was de wens van de groep om een trainer/coach aan te stellen die dichter bij de groep staat.”

Ook Harry van Hout, voorzitter van de Stichting Tophockey van Oranje-Rood, vindt het niet te kort dag om Van der Horst als hoofdcoach aan te stellen. ,,Er is natuurlijk altijd een risico. Met Lucas Judge haalden we een onervaren coach in huis waarna het niet echt goed ging. Met Roger van Gent haalden we een ervaren coach in huis waarna het ook niet echt goed ging. Dus zeg het maar.”