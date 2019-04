Van Gent kon spelers Oranje-Rood niet meer raken: ‘Voelde niet goed op de bank te blijven zitten’

Voor het eerst in dertig jaar is Roger van Gent opgestapt bij een hockeyclub. ,,Het was een heel moeilijke beslissing”, reageerde hij gisteren op zijn besluit. ,,Het gaat me aan het hart. Maar ik had niet meer het gevoel dat ik succesvol kon zijn in de laatste vier wedstrijden. Als eindverantwoordelijke heb ik er met mijn ervaring alles aan gedaan om de boel op de rit te krijgen. Wanneer dat dan niet lukt, moet je eerlijk zijn naar de spelers, de club en naar jezelf. Het voelde niet meer goed om op de bank te blijven zitten.” Van Gent merkte dat hij zijn spelers niet meer kon raken. ,,Dan kun je twee dingen doen: tegen beter weten in doorgaan of opstappen”, zei Van Gent met emotie in zijn stem.