Voor Nieland en Arts van HC Helmond is stoppen met hockeyen niet aan de orde

Emilie Nieland (25) en Maartje Arts (24) zijn bezig aan hun negende en zevende seizoen in het vaandelteam van HC Helmond. In al die jaren hebben de vrouwen veel dingen zien veranderen op sportpark De Warande, maar één ding is nog steeds hetzelfde. ,,Vechthockey is belangrijk voor HC Helmond. De cultuur is hier zo dat je hard voor elkaar werkt. Wij winnen wedstrijden op power en door het feit dat we het samen doen.’’