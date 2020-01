Voormalig Oranje Zwart-doelman Vanasch kiest voor Duits avontuur

,,Ik was op zoek naar een laatste grote uitdaging in mijn carrière en ik was nieuwsgierig om in een nieuwe competitie te spelen”, verklaart Vanasch zijn overstap. ,,Op het veld heb ik maar een doel: samen met het team de Duitse competitie en de Euro Hockey League winnen. Naast het terrein kijk ik ernaar uit om de Duitse cultuur te leren kennen en vele nieuwe vriendschappen te sluiten.”

Vanwege zijn studie koos Vanasch in 2016 voor een vertrek uit Eindhoven en een rentree in België. Eenmaal terug in eigen land werd hij in 2017 en 2018 uitgeroepen tot beste keeper van de wereld. Ook in 2019 is Vanasch genomineerd voor de eretitel.