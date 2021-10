Vroeger keken ze naar de play-offs, nu willen deze Britten op dat podium spelen voor Oranje-Rood

Afgelopen zomer lieten de Britse internationals Phil Roper en David Ames hun clubs in Engeland achter zich en staken de Noordzee over richting Oranje-Rood. ,,Onze verwachtingen van het Nederlandse hockey waren hoog, maar zijn inmiddels al overtroffen.’’

Voor zowel Nederlandse als buitenlandse topspelers is de Nederlandse competitie het hockey-walhalla van de wereld. Zo ook voor de Engelsman Phil Roper (29) en de uit Ierland afkomstige David Ames (32). De afgelopen jaren speelden de twee al samen in het nationale team van Groot-Brittannië - nadat Ames tussen 2012 en 2015 drie jaar geen interlands mocht spelen omdat hij van hockeynationaliteit switchte - en nu zijn ze dus ook in clubverband teamgenoten bij Oranje-Rood. En dat is geen toeval, want de Britten zijn de afgelopen jaren naast het veld uitgegroeid tot boezemvrienden.

Sportief gezien gaat het Roper en Ames voor de wind. Met hun nieuwe ploeg staan ze tweede in de Tulp Hoofdklasse en dat sterkt natuurlijk het proces om het naar de zin te hebben bij een nieuwe club. ,,In de Engelse competitie zijn er twee of drie teams die er echt bovenuit steken. Hier zit alles veel dichter bij elkaar, waardoor je elke week honderd procent moet geven om te winnen. Daar zijn we voor gekomen’’, zegt Ames.

De Ierse verdediger is er met zijn hockeyende en verbale kwaliteiten mede voor verantwoordelijk dat Oranje-Rood dit seizoen aanzienlijk minder tegendoelpunten krijgt dan voorheen. Vanuit zijn stek in de achterhoede ziet Ames zien vriend regelmatig voorbij flitsen, die achter alle ballen op het middenveld aanrent. ,,Ik ben inderdaad wel een loper’’, lacht Roper. ‘’Mijn hoofdtaken liggen op het middenveld, maar ik ben ook graag voorin te vinden.’’

Trotse vader

Naast tophockeyer is Roper sinds acht maanden ook de trotse vader van een dochter. ,,M’n vrouw en kind zijn meegekomen naar Eindhoven, ze zijn onderdeel van dit avontuur’’, aldus de Engelsman. In hun vrije tijd ondernemen de vrienden vaak dingen samen met Shona McCallin, ook een Britse en sinds dit jaar actief bij de vrouwen van Oranje-Rood. Ames: ,,Ondanks dat de Nederlandse mensen bijzonder vriendelijk en behulpzaam zijn, is het fijn om terug te kunnen vallen op gelijkgestemden.’’

Roper en Ames beleefden samen al mooie hockeyavonturen. Zo stonden ze afgelopen zomer samen op de Olympische Spelen in Tokyo en pakten ze in 2017 brons op het EK in Nederland. Toch mag die erelijst nog wel uitgebreid worden, als het aan de hockeyers zelf ligt. ,,Vroeger keken we op tv naar de play-offs van de Nederlandse competitie. Die willen we nu zelf gaan spelen met Oranje-Rood.’’

Over een leven na het profhockey is ook al nagedacht. Ames: ,,Ik wil coach worden, zonder twijfel. Ik let nu al op hoe onze coach Robert van der Horst bepaalde dingen aanpakt. Dat is heel leerzaam.’’ Roper: ,,Ik ben geen type om coach te worden. Hoe weet ik nog niet, maar ik wil graag de hockeysport helpen groeien in Engeland. Daarnaast vind ik psychologie ook interessant.’’

En of de heren verder nog iets kwijt willen? ,,Schrijf maar op dat onze teamgenoot Joep de Mol een matige golfer is, dan kunnen we morgen lachen als hij de kleedkamer binnenkomt.’’