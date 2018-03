Vrouwen Oranje-Rood beginnen te laat goed te hockeyen

overzicht hockey Nog veel werk aan de winkel voor winnend HCAS

4 maart De hockeyheren van HCAS hebben hun eerste duel na de winterstop in de eerste klasse C met 5-7 gewonnen van Berkel-Enschot. Coach Christian Kurtz zag zijn ploeg binnen tien minuten een 0-3 voorsprong nemen. Een paar minuten later was het alweer 2-3.