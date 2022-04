Vrouwen Oranje-Rood grijpen strohalm in degradatiestrijd: ‘Dit is waarom ik hockey speel’

,,Dit is waarom ik hockey speel’’, zei een glunderende Daphne Nikkels toen ze van het veld stapte. ,,En dan doel ik niet eens op m’n doelpunten, maar meer op de geweldige teamprestatie.’’ Want waar de afgelopen maanden veel mis ging bij Oranje-Rood, viel gisteravond plots alles op z’n plek in de uitwedstrijd tegen Kampong. ,,Eindelijk hebben we als team laten zien waartoe we in staat zijn.’’

Welkome opsteker

Voor Oranje-Rood is de overwinning op Kampong een behoorlijk welkome opsteker. Voor aanvang van de wedstrijd stond de ploeg van coach Rob Haantjes laatste in de hoofdklasse en daarmee op een directe degradatieplek. De Eindhovense hockeysters lijken zich met nog drie wedstrijden te gaan dus net op tijd op te richten om hun club te behouden voor het hoogste niveau.

,,Voor ons voelt het als een bevestiging van wat we zelf al wisten, maar wat er veel te lang niet uitkwam’’, zei Nikkels over de uitstekende pot die Oranje-Rood gisteravond op de mat legde. Aan beide doelpunten van Oranje-Rood ging een fraaie aanval over meerdere schijven vooraf, waarna Fiona Morgenstern Nikkels in stelling bracht. ,,Dat ik het eindstation ben is voor mij natuurlijk een kers op de taart, maar nogmaals, dit was echt een geweldige teamprestatie.’’

Persoonlijke hoogtepunt Nikkels

De 21-jarige speelster uit Roermond kwam vier jaar geleden over van Weert en is nu, na eerst nog één seizoen in de jeugd te hebben gespeeld, bezig aan haar derde seizoen bij het vlaggenschip. De doelpunten van Nikkels leverden - naast belangrijke punten voor het team - ook een persoonlijk hoogtepunt op: niet eerder was de Limburgse twee keer of meer trefzeker in één wedstrijd in de hoofdklasse. Nikkels: ,,Als dat het recept is voor een overwinning, dan wil ik de komende weken nog wel wat doelpunten maken.’’

Eigen kracht

Door de overwinning doet Oranje-Rood de laatste plaats over aan Victoria, de ploeg die zondag op bezoek komt in Eindhoven. ,,Zondag wordt het oorlog’’, zegt Nikkels met een gevatte toon. ,,De overwinning tegen Kampong komt natuurlijk op een geweldig moment, maar dat verandert niks aan het perspectief van komende zondag. We gaan er alles aan doen om ook van Victoria te winnen en daarmee op eigen kracht van de laatste plaats weg te blijven.’’

Mocht Oranje-Rood er daadwerkelijk in slagen om zondag ook te winnen, dan heeft het zelfs nog kans op rechtstreekse handhaving. Al moet er dan in de laatste speelrondes wél een positief resultaat worden geboekt tegen titelkandidaten SCHC en Den Bosch.

Scoreverloop: 27. Nikkels 0-1, 50. Blockmans 1-1 (sc.), 52. Nikkels 1-2.