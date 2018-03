Vrouwen Oranje-Rood in slotfase voorbij HDM

Teuntje is Teun geworden: onomstreden Beins op zijn plek bij Oranje-Rood

23 maart Bijna geruisloos is Teun Beins een vaste waarde geworden in Heren 1 van Oranje-Rood. Met keihard trainen en een beetje geluk knokte de rechtsback zich in het elftal en ontwikkelt hij zich spectaculair.