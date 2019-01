Vrouwen Oranje-Rood kunnen play-offs vergeten, mannen kennen matig weekend

Belgische WK-hockeyers in opspraak om gokken

15 januari Enkele hockeyers van de Belgische nationale ploeg hebben zich tijdens het gewonnen WK vorige maand in India mogelijk schuldig gemaakt aan illegale weddenschappen. Volgens Belgische kranten gaat het om drie spelers uit de selectie, die in de WK-finale Nederland op shoot-outs versloeg. De Belgische kansspelcommissie is bezig met een onderzoek.