Vrouwen Oranje-Rood op achterstand in play-offs na verlies in eigen huis

Geen play-offs voor mannen Oran­je-Rood

12 mei Het is klaar voor de mannen van Oranje-Rood. Doordat concurrent Amsterdam ‘gewoon’ won van Pinoké (3-2) had de uitslag van het duel tussen HC Den Bosch en Oranje-Rood geen enkele waarde meer. In Den Bosch hielden de twee subtoppers van de hoofdklasse elkaar in evenwicht: 2-2.