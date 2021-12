Zaalhockeysters Helmond staan aan begin unieke periode: ‘Spelen tegen ploegen die we normaal alleen op tv zien’

Met een verwachtingspatroon dat nog onder NAP ligt, beginnen de vrouwen van HC Helmond vandaag aan een loodzware opgave. Voor het eerst in de clubhistorie komen de Helmondse hockeysters uit in de hoofdklasse van het zaalhockey, waar clashes met nationale grootmachten als Pinoké, Kampong en Amsterdam op de rol staan. Ook de streekderby met Oranje-Rood is er een om naar uit te kijken.

Dat HC Helmond überhaupt tussen deze clubs staat, is al bijzonder. De laatste jaren kwam de ploeg van coach Erik-Jan de Bekker uit in de topklasse, wat toch al een behoorlijk niveau is voor Helmondse begrippen. ,,Het doel in die klasse is altijd geweest om erin te blijven”, zegt HC Helmond-spits Emilie Nieland. ,,Echt heel gaaf dat we nu tegen die topploegen mogen gaan spelen.’’

De aanvalster (26) wijdt het succes van haar ploeg in de zaal aan een selectie die voor dit seizoen meerdere jaren intact is gebleven. ,,Individueel waren we zeker niet de beste in de topklasse, maar we waren ontzettend goed op elkaar ingespeeld. We hadden een plan en op het moment dat het moest, voerden we dat plan tot in perfectie uit. Daarom staan we nu in de hoofdklasse.”

Quote Handhaving zou voor ons een onwaar­schijn­lij­ke stunt zijn Emilie Nieland, HC Helmond

Als het aan Nieland ligt, wordt HC Helmond zeker niet het lachertje van de competitie. Ze zag voor aanvang van het veldseizoen haar ploeg versterkt worden met een aantal speelsters van buitenaf, die ook prima in de zaal uit de voeten kunnen. ,,Natuurlijk moeten we gaan genieten, maar we geven niks cadeau. Handhaving zou voor ons een onwaarschijnlijke stunt zijn.’’

Extreme discipline en structuur

Coach De Bekker benadrukt dat zijn ploeg het lastig gaat krijgen. Toch denkt dat hij dat, als zijn ploeg weer met de extreme discipline en structuur van het succesjaar in de topklasse kan spelen, goede resultaten niet onmogelijk zijn. ,,We spelen tegen ploegen die we normaal alleen op tv zien. Ik ben benieuwd hoe we ons daar tegen verhouden. We maken ons geen illusies, maar gaan er alles aan doen om te verrassen.’’

Nieland voert nog als smetje aan dat de Helmondse achterban vanwege de maatregelen niet aanwezig kan zijn. ,,Ik had gehoopt dat we er echt een feestje van konden maken met onze trouwe supporters. Dit is toch een uniek moment voor de club en eigenlijk voor de hele stad. Zoiets wil je graag met zo veel mogelijk mensen delen.”

HC Helmond opent het avontuur in de hoofdklasse met wedstrijden tegen HDM en Pinoké. ,,Meteen een pittig weekend’’, erkent Nieland. Met een knipoog: ,,Die zullen vast met knikkende knieën richting die wedstrijd gaan.”

Volledig scherm De training van HC Helmond in de zaal van Suytkade. © DCI Media