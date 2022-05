Zwinkels geniet van promotiestrijd tussen HC Tilburg en oude club Oranje-Rood

Afgelopen zomer koos ze voor het avontuur bij Tilburg. Daar is de zaalinternational met een doel neergestreken: promoveren. HC Tilburg was dichtbij de titel na een indrukwekkende inhaalslag (één nederlaag in 2022), maar HC Rotterdam werd kampioen. Play-offs dus. ,,Of Oranje-Rood, Klein Zwitserland, Victoria of Bloemendaal de tegenstander is: ons doel blijft staan.” Zwinkels zal het niet nalaten haar oude club pijn te doen met doelpunten of assists.