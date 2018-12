2 op de 3 vrouwen is vóór een vuurwerkverbod

Áls ze al vuurwerk afsteken, geven vrouwen er ook veel minder aan uit dan mannen. Het is gevaarlijk, vinden meer vrouwen dan mannen en bovendien zonde van het geld, zegt een kleine 60 procent van de tegenstanders. Opvallende uitkomst van de enquête is tevens dat acht op de tien meisjes en vrouwen in enige mate overlast ondervinden van al het geknal. Ook zijn veel meer vrouwen dan mannen (65 tegen 44 procent) in deze regio voorstander van een vuurwerkverbod.