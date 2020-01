85ste geboortedag Elvis Presley; nog altijd swingen op de klanken van The King

Hier bewezen vier vrijwel uitverkochte vertoningen dat hij nog altijd doorleeft in de harten van de fans. Zij zien op het witte doek een Elvis op de toppen van zijn kunnen optreden in het net geopende International Hotel; het startschot van een grootse comeback. Als The King in 1977 op 42-jarige leeftijd overlijdt aan een hartaanval, gaan al snel complottheorieën rond dat dit in scène is gezet. Fans kunnen simpelweg niet bevatten dat hun idool echt dood is. En wie met zijn ogen sluit bij het afsluitende optreden van de Calling Elvis Tribute Band rond Mark Elbers, de Elvis uit Nuenen die ooit zelfs de achtergrondzangers van The King liet twijfelen, zou er bijna nog in meegaan ook.