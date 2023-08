Actie voor behoud speeltuin in wijk Haverland in Sint-Oedenrode

Rian en Ruud van de Pol beamen dat. Hun zoontjes Lewis (7) en Jack (3) zijn er dagelijks te vinden met hun vriendjes. ,,Onze tuin is klein. We kozen bewust voor dit huis aan de Jongsingel vanwege het achterliggende prachtige speelterrein. Ik kijk af en toe om het hoekje maar verder kan ik de kinderen gerust alleen laten. Deze speeltuin is eenvoudig maar waardevol. Want ook kinderen uit de overkant van de wijk spelen hier. Op zaterdag komen er zelfs gezinnen uit het centrum. In deze tijd van mobiele telefoons en gamespelletjes willen we toch zo graag dat kinderen bewegen en buitenspelen?” Initiatiefneemster Annemiek van Osta van de petitie: ,,Mijn kinderen speelden hier vroeger al en ik wil graag dat onze kleinkinderen er straks ook spelen. Bovendien worden de huizen in deze oudere wijk steeds meer bewoond door jonge bewoners.”

Nooit hangjeugd

Het speelterrein is eigendom van de gemeente en ligt er bijna vijftig jaar. Leo van den Berg houdt met anderen het terrein netjes. ,,Hier zie je nooit hangjeugd. Een fietsje of kruiwagentje kan rustig een nacht buiten blijven.” De bewoners beseffen wel dat dit terrein - praktisch in het centrum - dure grond is. En ze begrijpen dat woningbouw nodig is. Maar appartementen die straks inkijk geven in hun achtertuin? En een ganse speeltuin die moet wijken voor sloop van 24 huizen tegen 51 nieuwe woningen plus parkeerplekken? Van de Pol: ,,In het conceptplan is hier en daar een speeltoestel zoals een wipkip ingetekend. Maar kinderen kiezen niet voor een enkel speeltoestel. Die rennen sámen naar de wip, de schommel of een klimtoestel.”