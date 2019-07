Agenten slaan met wapenstokken nadat aanhoudingen van Bredanaren escaleren

BREDA - De politie heeft zaterdagavond met wapenstokken in moeten grijpen in Breda nadat de aanhoudingen van twee mannen (56 en 23 jaar) escaleerde. Omstanders bemoeiden zich volgens de politie met de situatie.

Het begon allemaal met een 56-jarige Bredanaar die volgens de politie traag de Oude Vest overstak, terwijl een politieauto stond te wachten. De agenten hadden het vermoeden dat dit opzettelijk was en vertelden de man dat hij door moest lopen. Hierop stak de man een middelvinger op, waarna de politie de man aanhield.

Bij de aanhouding kwam volgens de politie een grote groep omstanders met vooral familieleden en vrienden van de man eromheen staan. Zij joelden de politie uit en een 23-jarige Bredanaar stak ook een middelvinger op. Ook hij werd aangehouden voor belediging.

Pepperspray

De 23-jarige man kreeg handboeien om en werd in de politiewagen geplaatst, maar de 56-jarige man gaf zich niet zo snel over. Hij verzette zich hevig en kwam samen met de agenten op de grond terecht. De man greep het pepperspraybusje en hield dit in de richting van de agenten en liet dit niet los, ondanks waarschuwingen van de politie. Een van de agenten kon het busje uit zijn handen halen.

Kopstoot

Uiteindelijk kon de verdachte in de handboeien worden gezet, maar zijn verzet hield niet op. Hij probeerde nog een kopstoot te geven aan een van de agenten, maar volgens de politie kon dit voorkomen worden doordat een andere agent hem op tijd weg wist te trekken. De verdachte werd hierbij met een wapenstok op het hoofd geraakt waardoor hij aan het hoofd gewond raakte. De wond is in een opgeroepen ambulance gehecht en de verdachte is overgebracht naar het politiebureau.

Wapenstokken