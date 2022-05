Alleskunner Mickey Yang wint de AG Kunstprijs 2022

Om de drie jaar reikt het Academisch Genootschap in Eindhoven de kunstprijs uit, aan een jonge kunstenaar afkomstig uit, of met een binding met de regio. Uit de vijf genomineerden werd uiteindelijk de in Eersel opgegroeide Mickey Yang (1988) gekozen als winnaar. Zij liet daarmee de Eindhovense kunstenaars Ruben Mols, Joran van Soest, Wessel Verrijt en Roos Vogels achter zich.

Eigen beeldtaal

De nu in Den Haag actieve Yang groeide op in Eersel, als dochter van Singaporees-Chinese migranten, zonder een moedertaal. Ze studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en vervolgens aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Yang ontwikkelde in de loop der jaren een heel eigen en eigenzinnige beeldtaal waarin zowel Westerse als Oosterse elementen een rol spelen. Dat mondt uit in soms zeer grote installaties, met steeds andere materialen en technieken, zoals video, geluid, rook, schuim, maar ook hout en talloze metalen. Haar kunstwerken roepen, aldus het juryrapport, werelden op vol schoonheid, verdieping en humor.