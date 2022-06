Alpensymfonie opent trukendoos van Orkest Zuid open

De natuur is voor componisten altijd een grote inspiratiebron geweest. Strauss’ (1864-1949) grootste lofzang op de natuur is de Alpensymfonie, een muzikale beschrijving van een vierentwintig uur durende bergwandeling in de omgeving van zijn woonplaats Garmisch Partenkirchen. In een uur tijd leidt de componist de luisteraar door de Alpen met muzikale natuurbeschrijvingen als Nacht, Waterval, Alpenwei, Onweer en Storm, Mist en Zonsondergang.

‘Disney-achtige’ momenten

De symfonie begint met gerommel en gebrom in de lage instrumenten, met de eerste zonnestralen barst het hele orkest los. Kuddes koeien komen langs en vogeltjes kwetteren er lustig op los. ,,Het is een stuk met letterlijk veel toeters en bellen”, zegt Jos van de Braak, dirigent van Orkest Zuid. Sommige delen zijn op de rand van kitsch, maar je moet het stuk zien in de tijd van ontstaan; toen de romantiek hoogtij vierde. Het werk heeft ‘Disney-achtige’ momenten, maar ook fraaie reflectieve, pittoreske passages.”

De Alpensymfonie is geschreven voor symfonieorkest, (harmonie)Orkest Zuid speelt een bewerking voor blazers. Moeilijk stuk? ,,Ja, maar het voordeel boven andere symfonische gedichten van deze componist is dat het niet steeds van de hak op de tak springt, maar in dezelfde sfeer blijft. Strauss heeft de natuur beeldend en boeiend verklankt en veel atypische instrumenten toegevoegd. Dat is leuk, want dat betekent dat we als orkest de hele trukendoos moeten opentrekken.” Van de Braak heeft de symfonie al lang op zijn wensenlijstje staan. ,,Orkest Zuid wil de symfonische blaasmuziek graag serieus promoten. Dit werk, met haar vele kleuren en instrumentale mogelijkheden, is daar bij uitstek geschikt voor.”

Hoorn

Voor de pauze klinkt Strauss’ eerste Concert voor hoorn en orkest. De hoorn speelde in zijn leven een grote rol, zijn vader speelde veertig jaar bij het symfonieorkest van München. De componist gaf het instrument in al zijn werken een prominente rol. Van de Braak: ,,Hij schreef het stuk toen hij nog een tiener was. Het is nog heel klassiek, je hoort er Schumann in, zelfs Mozart. Vader Strauss had het niet zo op modern, dat zal zeker hebben meegespeeld.” De solopartij is voor rekening van Jasper de Waal.

Orkest Zuid met o.a. de Alpensymfonie. Muziekgebouw Frits Philips, 18 juni.

Volledig scherm Hoornist Jasper de Waal, Orkest Zuid.