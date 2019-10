‘Als je de baas zou zijn van het journaal’

Jonge huurders krijgen sleutel van Picuskade-flats in Eindhoven

18:16 EINDHOVEN - De eerste bewoners zijn dinsdag in het gebouw Picuskade getrokken. De huurders van corporatie Wooninc. kregen als eerste de sleutel. De rest volgt later. Duidelijk is dat het om een groep jonge woningzoekenden gaat van twintig à dertig jaar.