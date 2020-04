Artsen Cathrien: ‘Was je handen, houd afstand en komt met spoedklachten gewoon naar het ziekenhuis’

Ze hadden een duidelijke boodschap in de studio van Sommedia op Strijp S , longarts Pascal Wielders en geriater Judith Wilmer van het Catharina Ziekenhuis. ‘Kom met spoedklachten gewoon naar het ziekenhuis. Je hoeft nergens bang voor te zijn.’ Ze herhaalden het wel vier keer, want de artsen in ziekenhuis zijn ongerust: waar blijven de mensen met acute problemen?

,,We denken dat mensen zich zorgen maken om in het ziekenhuis besmet te worden. Maar dat is nergens voor nodig. We zorgen voor maximale bescherming. Dus heb je bijvoorbeeld pijn aan je borst of een hangende mondhoek. Je moet gewoon komen’’, zei Wielders.

De uitzending werd ingeleid door Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant. De ouderenbond had samen met het Catharina Ziekenhuis de uitzending opgezet. De wereld is veranderd, zeker ook voor ouderen, vertelde Bisschops. De bingo-avonden gaan niet door zoals ouderen gewend zijn. En wie haalt er boodschappen en de medicijnen? Misschien wil de thuishulp niet meer komen? En dan is er nog de enorme hoeveelheid aan nieuws over corona. Het is niet makkelijk om de juiste informatie te vinden.

Daarom was hij zo blij dat de twee artsen van het Catharina Ziekenhuis wilde komen. Het Eindhovens Dagblad zond het programma uit. De kijkers mochten vragen stellen.

Algemene hygiëneregels

‘Moet je kranten en tijdschriften ontsmetten?’, vroeg een kijker zich af. Niet nodig, vond Wilmer. Corona springt niet uit zichzelf op iemand. Wat wel belangrijk is: goed je handen wassen en niet aan je gezicht zitten. Na het lezen van de krant doe je er goed aan om je handen opnieuw te wassen. Dat was de tweede boodschap die de artsen hadden voorbereid: ‘handen wassen, handen wassen en nog eens handen wassen.’

Volgens Wilmer zijn de algemene hygiëneregels bij veel ouderen nog goed bekend. Handen wassen voor en na het eten, na toiletbezoek. ,,Dat is een beetje uit de mode geraakt. Maar ouderen weten nog heel goed hoe ze dat moeten doen.’’

Frisse neus halen

‘Wat is nu het voor- en nadeel van een opname in het ziekenhuis?', wilde een andere kijker weten. Een belangrijke vraag, vond de geriater. ,,Bespreek het met je huisarts‘’, zei ze. In het ziekenhuis krijg je weliswaar iets meer ondersteuning, bijvoorbeeld met extra zuurstof en medicijnen. Maar in het ziekenhuis kan slechts één persoon je maar bezoeken, en je ligt niet thuis, in je eigen omgeving en met bekende mensen om je heen.