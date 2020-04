ASML schenkt medische overalls voor ambulancezorg

Al eerder werden ook duizend soortgelijke overalls uit Taiwan weggegeven. Ook kwamen er al 100.000 mondkapjes naar Nederland en in de loop van komende week komen er daar nog 200.000 stuks bij. Bovendien is er vanuit Shanghai een mondkapjesmachine van filterproducent Afpro onderweg zodat de medische beschermingsmiddelen in Nederland zelf gemaakt kunnen worden.