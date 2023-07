Basisscholen verruilen het klaslokaal voor de Kids Run Bergeijk

In de felle zon verzamelden de jonge hardlopers zich op het Lavendelplein. Het rugnummer wordt overhandigd en per groep is het wachten tot ze naar de start mogen lopen. Het enthousiasme van de kinderen is al van een verre afstand hoorbaar.

Sportief zijn zit in het bloed

Op het plein staat Lana Bax met klasgenoten en tevens vriendinnen om zich heen. Ze zitten in groep 5/6 van basisschool de Waterloop. Waar de één gespannen is, kan de ander niet wachten tot het startsein. Toch roepen ze allemaal volmondig voor de winst te gaan. Zo ook Lana, ze heeft zin in deze run want deze activiteit is haar op het lijf geschreven. ,,Ik zit op voetbal, doe mee met de dansmarietjes en ik judo’’, zegt ze opgewekt. Haar conditie zit dus wel goed, een ander vriendinnetje heeft zich juist voorbereid: ,, Mama fietste en ik ging erachteraan rennen.’’ Hierna volgt gegiebel onder de meiden.

Dat Lana zo sportief is heeft ze niet van een vreemde, zo vertelt ze dat haar vader professioneel zijspanmotorcrosser is. Namelijk Etienne Bax, bekend door zijn wereldtitels en Europese en Nederlandse kampioenschappen die op zijn naam staan. Op de vraag of Lana ooit deze sport zou willen beoefenen antwoordt ze wijs: ,,Ik denk het niet, want toen hij begon was hij 6 jaar en ik ben nu al 9.’’

Aanmoedigen

Dan worden de meiden verwacht bij de juf om samen richting het startpunt te lopen. Haren in een staart en gaan. Ondertussen zijn de eerste groepen al begonnen aan hun loop. Het lint dat is gespannen voor de run wordt op en neer bewogen door de aanmoedigende leerlingen. Niet alleen sportief zijn tijdens de run maar ook daarbuiten, wordt gepromoot door leraren en begeleiders. De kinderen schreeuwen de namen van mede-hardlopers die zij herkennen. Het is te zien dat ze het zwaar hebben in de hete zon.

Even bijkomen

Ondertussen zit groep 3 van basisschool De Zonnesteen samen met de juf in de schaduw toe te kijken. Haar klas is net geweest. Ze hebben de medailles in ontvangst genomen en de flesjes drinken snel opgehaald. De kinderen hebben het warm, maar showen trots allemaal hun medaille.

Een van leerlingen zei: Juf, we krijgen toch allemaal een medaille? Leerkracht basisschool De Zonnesteen

De juf vertelt dat ze al wisten dat ze deze zouden krijgen: ,,Iemand zei in de klas ‘juf we krijgen toch allemaal wel een medaille?’ Hiermee gaf ze aan ze dat ze niet de snelste hoeven te zijn en daar kon ik wel om lachen. Het is bovenal een sportieve invulling van de lesdag en een keer wat anders dan zittend in een klaslokaal.”

Groep 3’er Liz had wat minder geluk tijdens haar run, ze viel namelijk nét na het startschot. Haar knie schaafde langs de straat maar gelukkig was daar de EHBO. ,,Ik heb niet meer mee gerend, maar ik mocht achterop een karretje zitten.’’ En dat vond Liz toch ook leuk. Nu ze hier aan de zijlijn met haar klas zit, is ze druk bezig met aanmoedigen. ,,En mijn tante doet straks mee dus daar ga ik ook naar kijken’’, aldus een weer opgevrolijkte Liz.

Volledig scherm Tijdens de kermis Bergeijk wordt er een Kids Run gehouden op het parcours van de wielerronde. © Juan Vrijdag / DCI Media