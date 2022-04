Beleving is wat magertjes bij Max Diemèl in Geldrop

VOORUITBLIK PSV heeft na dit seizoen razendsnel een nieuwe spits nodig, waarbij een dilemma lonkt

PSV heeft na dit seizoen op korte termijn een nieuwe spits nodig, zeker als de Eindhovense club straks op de tweede plek in de eredivisie eindigt. In dat geval moet er ruim een maand later een kant-en-klare afwerker bij de eerste training in juni staan. Gaat PSV voor snelheid of kwaliteit? Een dilemma lonkt, of lukt het toch allebei?

27 april