Belgische kunstenaar VD wall in Hoogeloon: Hoe nietig is de mens?

Er is kunst, die blijft heel lang in je hoofd nasudderen, tot nachtmerries aan toe. Doeken van Yves Tanguy (1900-1955) doen dat bij mij. Zijn werken lijken op eindeloze landschappen; in grauwe tinten - bruinig, gelig - geschilderd, zonder horizon. De ellende druipt ervan af. En dan zijn er wat dingen in dat landschap geplaatst. ‘Dingen’, want het is volstrekt onduidelijk wat het zijn, die vormpjes die refereren aan mislukte amoeben of al evenzeer gedeformeerde rotsen. Niet zo vreemd dat die dingen niet nader zijn te benoemen, want de Franse kunstenaar schilderde ze consequent uit zijn onderbewuste. Hoe dan ook: niemand wil in zo'n landschap vertoeven, iedereen vlucht zo snel mogelijk weg.

Onbegrensde landschappen

Zo erg als bij de doeken van die surrealist is het bij dominiq V.D. wall niet, maar dat de Belg linksom of rechtsom schatplichtig is aan Tanguy, laat zich goed lezen. Ook de in de buurt van Gent werkzame V.D. wall toont in Hoogeloon doeken die veel weghebben van schier onbegrensde landschappen. Verschil is wel dat ze zijn gepenseeld in een ietwat vrolijker kleurenpalet. Ofschoon ook V.D. wall niet vies is van donkere grijzen tot aan zwarte tinten aan toe.

En ook hij plaatst in die vage omgeving ‘dingen’. In zijn geval zijn dat lijntjes. Soms één verticaal streepje, en dat is het dan. Soms is een aantal streepjes op het doek geplaatst, die worden verbonden door een reeks stipjes; als een omheining, rond, tja, rond wat eigenlijk precies?

Quote Maar, V.D. wall schenkt de beschouwer ook iets van hoop. Want begint niet alles met een punt?

Volledig scherm 'Censor (2660-3324)'. Doek van dominiq V.D. wall. © dominiq V.D. wall

En soms is er een gaatje te zien in het doek - letterlijk. En zijn er schilderijen waar hij met een gasbrander flinke gaten in de (kunststof) drager heeft gebrand. En soms ontbreekt een fiks deel van het doek en zie je een groot deel van het spieraam, inclusief spielatten. Dat onderscheidt dit werk met dat van de surrealist uit het begin van de 20e eeuw: de Belg schildert niet vanuit zijn onderbewuste, heeft niet veel op met het surrealisme - ofschoon naar mijn mening alle Belgische kunstenaars daarvan wel iets met zich meedragen - maar paart het figuratieve zonder moeite aan een meer conceptuele denk- en werkwijze.

Suiker en bloem

V.D. wall studeerde aan de kunstacademies in Gent en Antwerpen en maakte tot 2012 gebruik van zo’n beetje alle disciplines die de beeldende kunst rijk is. Van beeldhouwkunst, installaties, grafiek, tekeningen tot en met soundscapes aan toe. En hij maakte met graagte gebruik van ongebruikelijke materialen als suiker, bloem en koolstof van verkoold brood. Hij was een tijdlang werkzaam als bakker en was toendertijd gefascineerd door geblakerd brood. Maar in het kanteljaar 2012 liet hij dat allemaal achter zich, pakte doek en verf en begon te schilderen.

Quote Een wereld waarin de apocalyps toch werkelijk lijkt te hebben plaatsge­von­den.

Dat heeft een keur aan schilderijen opgeleverd die je doen huiveren, omdat ze ons een wereld tonen waar de apocalyps dan toch werkelijk lijkt te hebben plaatsgevonden of - dichter bij huis - alsof een pandemie toch niet kon worden gestut en al het leven heeft weggevaagd: hoe nietig is de mens… Ja, daarmee laat V.D. wall zien nadrukkelijk bezig te zijn met de wereld om hem heen. Niet alleen beeldend trouwens. In het boek dat onlangs over zijn werk is verschenen, schrijft hij in dat kader onder meer: ‘Mocht de evolutie en de vooruitgang van de mensheid enkel en alleen afhangen van bepaalde mensengroepen, dan bevonden we ons nu waarschijnlijk nog in de middeleeuwen. Indien de evolutie en vooruitgang zou afhangen van de overige mensen- of belangengroepen, dan was de mens allicht uitgestorven’.

Haarscherp lijntje

Maar, V.D. wall schenkt de beschouwer ook iets van hoop. Want begint niet alles met een punt? En wat verder, met een lijntje? Zo’n mooi, haarscherp gepenseeld lijntje. Dat god weet waartoe leidt. Het leidt in ieder geval érgens toe en dus is er hoop. Hoe summier ook. Dat is een heel aangename wetenschap.

‘Codegroenroodgeelzwart’, schilderijen dominiq V.D. wall. De Kunstkamer, Hoofdstraat 49, Hoogeloon. Open: Zaterdag en zondag van 13-17 uur en op afspraak. Tot 8 februari.

Volledig scherm 'Playground (2833-2862)'. dominiq V.D. wall. © dominiq V.D. wall