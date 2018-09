Bergwijn opnieuw uitblinker: 'PSV is voor mij het belangrijkste, de rest zie ik wel'

PSV'er Jorrit Hendrix na klinkende zege op Willem II: 'Er moest nog wat rechtgezet worden'

1 september Of Jorrit Hendrix (23) zich de vorige wedstrijd tegen Willem II nog wist te herinneren? ,,Hoeveel was het ook alweer?", grapte de PSV'er. De rekening van de 5-0 nederlaag in Tilburg werd zaterdag door PSV in eigen huis vereffend. ,,Er moest wat rechtgezet worden", zei Hendrix.