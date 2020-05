Bericht voor onze abonnees: magazine niet bezorgd, maar wel online te lezen

Rechts houden in de binnenstad Eindhoven: gemeente neemt maatrege­len om drukte te controle­ren

8 mei EINDHOVEN - Nu het steeds drukker wordt in de Eindhovense binnenstad, neemt de gemeente een aantal maatregelen om de bezoekersstromen in goede banen te leiden. Op initiatief van de ondernemers in de binnenstad en in samenwerking met Eindhoven365.