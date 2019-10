Betrokkenen mogen meepraten na vertrek Aldi uit Geldropse wijk

GELDROP - De Aldi gaat weg uit de wijk Braakhuizen-Zuid. Wanneer precies en wat er in het vrijgekomen gebouw aan het St. Jozefplein komt, is nog onduidelijk. In het voorjaar wordt duidelijk hoeveel supermarkten er uiteindelijk mogen zijn in Geldrop.

Als er meer bekend is over het vertrek van Aldi, en alle betrokkenen met het gemeentebestuur meepraten over de toekomstige ontwikkelingen voor het pand en de omgeving. Daarmee stemde een grote meerderheid van de gemeenteraad in. „We zijn blij met dit resultaat. Heel fijn dat uitgesproken is dat we mee mogen praten over de toekomst van de supermarkt en de wijk en dat we met alle betrokkenen om de tafel kunnen gaan zitten”, stelde Peter van Stiphout. Hij is één van de initiatiefnemers van de handtekeningenactie voor behoud van de supermarkt in de wijk.

Handtekeningen

Hij was in een optocht samen met zo’n zestig buurtbewoners van het St. Jozefplein gelopen om met zijn allen de discussies in de raad te beluisteren. De initiatiefnemers haalden 968 handtekeningen op bij de 1156 woningen in de wijk. Het resultaat was dat 96 procent een handtekening zette met steun voor behoud van de supermarkt. Wethouder Marc Jeucken verklaarde dat het voor Aldi vaststaat dat het bedrijf uit Braakhuizen vertrekt. De ondernemer ziet geen toekomst voor de vestiging aan het St. Jozefplein. De winkel is te slecht bereikbaar. Er zijn te weinig parkeerplaatsen en de mogelijkheden om de supermarkt uit te breiden is niet mogelijk op de huidige locatie.

Plan

Of het huidig Aldi-pand beschikbaar komt voor een andere supermarkt, is afhankelijk van het op te stellen plan over de hoeveelheid supermarkten in Geldrop en het overleg met betrokkenen. Als er geen andere ondernemer is die er met zijn supermarkt in wil trekken, kan een langdurige leegstand ontstaan, zo waarschuwde wethouder Jeuken.