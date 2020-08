Bevriende mannen raken gewond bij steekpartij in Reusel, beide personen meegenomen naar ziekenhuis

Van Streppels streken tot de tandpijn van Stachnik, teammana­ger blikt terug op tien jaar Helmond Sport

13:30 Joost Uijen (52) was de laatste tien jaar veel meer dan een elftalleider bij Helmond Sport. Nu hij stopt, is het tijd om terug te blikken op de streken van Jurgen Streppel, de tandpijn van Sebastian Stachnik en de afzakkertjes in het hotel van de schoonouders van Charles Kazlauskas. Én nog veel meer.