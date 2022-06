Bijzonder tekenproject brengt kinderen in het Muziekgebouw

Kinderen een prachtig muzikaal moment aanbieden, op basis van tekeningen die zij zelf hebben gemaakt. Dat is het project ‘Tekenen voor vrijheid’, dat op 21 juni de eerste editie beleefde in Muziekgebouw Frits.

Met het project hoopt Muziekgebouw Frits Philips andere doelgroepen te bereiken dan die gewoonlijk de concertzaal in Eindhoven bezoeken. Er wordt samengewerkt met steeds andere basisscholen, vooral in de zogeheten ‘krachtwijken’. Twee keer per jaar wordt het georganiseerd.

Project omarmd

In september vorig jaar was er het eerste idee, in februari waren er de eerste gesprekken met basisscholen Reis van Brandaan, De Boog en Kindcentrum Fellenoord. ,,Het was prachtig om te zien hoe de scholen het project hebben omarmd”, aldus Righini. ,,En de mensen van onze nieuwe afdeling inclusiviteit en duurzaamheid, speciaal projectleider Jessica Dassen, die het fantastisch hebben uitgewerkt.” Ook het deelnemende gezelschap Fuse (onder meer bekend van het televisieprogramma Podium Witteman, red.) begreep volgens Righini gelijk waar het om ging en hadden onmiddellijk ideeën rond het thema.

Quote Kinderen een mooi moment aanbieden en tegelijk ook stilstaan bij oorlog en vrijheid, belangrij­ke thema's Edo Righini, Directeur Muziekgebouw

,,We proberen op een heel speelse manier, door de muziek, door de tekeningen, kinderen een mooi moment te geven en tegelijk ook stil te staan bij deze belangrijke thematiek. Nu - door de oorlog in Oekraïne - actueler dan ooit”, zegt Righini.

Door kinderen uit de in totaal 36 klassen van de drie scholen zijn tekeningen gemaakt die later ‘tot leven zijn gewekt’ door een illustrator: een vogel gaat vliegen, een regenboog begint te schitteren. Die film is een heel groot scherm vertoond en het gezelschap Fuse speelde daarbij live muziek.

Dat maakt me blij!

Het is gezellig druk in de klas van basisschool Reis van Brandaan waar zo’n vijftien kinderen hard werken aan hun tekening. De een heeft een hartje in fel rood op het blad aangebracht, een ander een fikse regenboog. ,,Waarom een hartje? Dat maakt mij blij!” Heel veel vogels ook, en vlaggen en ergens zit een heuse Boeddha. Maar ook een gevangenis, speciaal voor kinderen zelfs, blijkt bij navraag. ,,En dat is een hondje dat eindelijk uit zijn kooi mag. Fijn hè?!” Vogels en regenbogen voeren de boventoon, want dat heeft naar het idee van de kinderen alles met vrijheid te maken.

'Waarom een hartje? Dat maakt me blij!'

Een andere klas heeft zich gestort op het verbeelden van religies. Zo’n beetje alle geloven komen voorbij; van yin-yang, het christelijke geloof, het boeddhisme, de islam tot en met het joodse geloof. Al die geloven zijn gepakt op een wereld die voor de gelegenheid de vorm heeft gekregen van een hart. ,,En het gaat er ook om dat het niet uitmaakt of je nu een jongen leuk vindt of een meisje, dat moet gewoon kunnen”, zeggen twee van de makers in koor. ,,En dat je altijd met een fijn gevoel naar school moet kunnen gaan, dat je geaccepteerd wordt”, vult een ander aan.

Quote Het is een unieke kans voor veel kinderen om een keer naar het Muziekge­bouw te gaan en een concert mee te maken Sanne de Wert, Docent Reis van Brandaan

,,Dit een heel belangrijk project waar ik dan ook onmiddellijk ‘ja’ tegen heb gezegd. Omdat het een unieke kans is voor veel kinderen om een keer naar het Muziekgebouw te gaan en een concert mee te maken, is het thema ongelooflijk belangrijk”, zegt verantwoordelijk docent Sanne de Wert van basisschool Reis van Brandaan.

,,Het is ook leuk dat het klassieke muziek is. De kinderen vonden dat wel een beetje raar: ‘Maar is er dan geen zanger of een rapper?’ Maar ik weet dat het een bijzondere belevenis is, al die verschillende instrumenten… Ik kijk uit naar hun ervaring.”

Hard aan het tekenen voor het nieuwe project van Muziekgebouw Frits Philips.