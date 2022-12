Bizarre diefstal palmboom en grote Peelbrand: dit zijn de meest gelezen Brabantse verhalen van dit jaar

Het ‘perverse verdienmodel’ van Peter Gillis, een man die een zware palmboom steelt op een scootmobiel en de karrenvracht aan bedreigingen aan het adres van een vriend van de overleden Sanne. Dit zijn de meest gelezen en best gewaardeerde verhalen van het Eindhovens Dagblad in 2022.

• In oktober hield de vermissing van de gehandicapte Hebe (10) uit Vught en haar begeleider Sanne (26) uit Nuenen heel Brabant én Nederland in haar greep. Na twee dagen werden zij dood gevonden in hun auto in een greppel langs de snelweg bij knooppunt Empel. De Nuenense Mark Deckers was de beste vriend van Sanne, maar werd online ernstig bedreigd omdat het gonsde van geruchten over betrokkenheid bij de verdwijning van de twee. Geëmotioneerd deed hij zijn verhaal.

• Dat PSV een parel van eigen kweek in handen had, werd nog maar even dunnetjes benadrukt op het afgelopen WK Voetbal. Met de inmiddels bekende bijnaam EindTovenaar beleefde Cody Gakpo een topjaar in 2022. In de zomerse transferperiode werd tot in de laatste uurtjes flink aan hem getrokken uit Engeland. De miljoenenbiedingen kwamen binnen en PSV bereikte een akkoord met Leeds United én Southampton. Maar een dag later speelde Gakpo gewoon nog in zijn eigen Eindhoven. Een reconstructie van deze bijzondere laatste transferavond. Op de valreep van 2022 vertrok Gakpo overigens alsnog bij PSV. Hij werd het kerstcadeau van Liverpool.

Volledig scherm Cody Gakpo op het WK. © ANP

• Na anderhalf jaar verdriet probeerde Gradus Stoks (58) zijn leven weer op te pakken. Tijdens een proefdag op zijn nieuwe werk viel de Arnhemmer bij textielfabriek Vlisco in Helmond van vier meter hoogte naar beneden en overleed. Dochter Roswitha zat in de woonkamer van haar huis toen de politie aanklopte. Ze beseft meteen dat er iets goed mis is.

• Je ziet ze steeds meer: grote winkels bomvol met goedkope blikjes frisdrank. Een tray A-merk cola van 24 blikjes kost hier 10 euro. Waarom is dit zoveel goedkoper dan in supermarkten? Eén van die winkels is Family Discounter aan de Boschdijk in Eindhoven. Daar staan traytjes frisdrank zonder opsmuk hoog opgestapeld langs de randen en in het midden van de winkel.

Volledig scherm Blikjes in de Coppelmans in Nuenen

• Zoiets als dit hadden de medewerkers van Hornbach in Best nog nooit gezien. Een man probeerde in augustus met zijn scootmobiel een loeizware palmboom te stelen. ,,Blijkbaar heeft de palm een helende werking gehad op deze man. Hij is uit z’n scootmobiel gestapt om de plant op te tillen. Dat is best knap in je eentje”, vertelt een medewerker.

• Campingmagnaat en tv-persoonlijkheid Peter Gillis beleefde niet zo’n fijn 2022. Hij kwam steeds meer onder vuur te liggen door de illegale huisvesting van honderden arbeidsmigranten en ondermijning. Op deze manier stak hij jarenlang een middelvinger op naar de overheid.

• Martie ‘Witte’ van de Sande trok tijdelijk in bij zijn nichtje Marly om haar te beschermen tegen haar ex-vriend. Uiteindelijk moest de Eindhovenaar (40) dat bekopen met de dood. Zijn vrouw Debby van de Sande (35) kon vlak na de dood van Martie nauwelijks beseffen wat er met haar man is gebeurd.

• Een bizar en dodelijk ongeval bij het Open NK Highland Games in Geldrop deze zomer. Een 65-jarige inwoner van die plaats overleed nadat hij werd geraakt door een metalen bal. Volgens voorzitter Tommy de Bruijn van de Highland Games Federatie kwam de atleet die gooide ongelukkig ten val, waarna de bal rigoureus van richting veranderde. Het slachtoffer wandelde op dat moment door de Bloemenhof achter een hoge heg.

• Eind augustus brak in het gebied Mariapeel bij Griendtsveen en Helenaveen (vlakbij Deurne) een grote natuurbrand uit. Liefst 40 hectare natuur stond in lichterlaaie. Dagenlang werd er geblust en bewoners van een Liessels verzorgingstehuis werden geëvacueerd.

• Als een wanhopige asielzoeker dreigt om van het viaduct te springen in Maarheeze, is agent-in-opleiding Sarah (23) de enige die hem van de richel kan praten. Haar Egyptische afkomst maakt die zomerse julidag het verschil. Sarah stond in de brandende zon minutenlang in het Arabisch in te praten op de man.