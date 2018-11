Bizzey wordt bekogeld met bier in Deurne en stopt na drie minuten met optreden

De Metro had met een dikke 1200 bezoekers een volle bak. Zij waren zwaar teleurgesteld, zegt eigenaar Mies van Loon zondag in een reactie. ,,Je kunt er niet veel aan doen. Ik heb Bizzey zelf gesproken maar hij zei: ik ga niet meer terug, dadelijk gebeurt het weer."

Volgens Van Loon is niet duidelijk geworden wie het bier heeft gegooid. ,,Het is één tel en het is gebeurd. We hadden beveiligers die het publiek in de gaten houden maar het gebeurt in een fractie en het glas kwam van de zijkant."