Bomen Horecaplein Geldrop mogelijk gekapt

De bewoners van de appartementen boven de ING kunnen in de toekomst via de Bezorgershof met de auto wegrijden. Nu gaan ze nog via het toekomstige nieuwe voetgangersgebied aan de voorkant van die woningen. Dat zijn de eerste activiteiten van de uitvoering van het centrumplan voor Geldrop. De gemeenteraad kiest nu voor de variant waarbij het verkeer nog over het Horecaplein kan. Voor de toekomst bekijkt de raad of het plein voor auto’s af te sluiten is en welke welke mogelijkheden er zijn om autoverkeer toch op de parkeerplaatsen bij de supers te krijgen.