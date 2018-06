Borden in Eindhoven om nieuwe poepfonteinen in huis te voorkomen

EINDHOVEN - Om nieuwe fonteinen van poepspetters uit toiletpotten te voorkomen heeft de gemeente Eindhoven overal in de Bloemenbuurt-Zuid waarschuwingsborden geplaatst. Vanwege de naderende reiniging van het riool krijgen de buurtbewoners via de borden een dringend advies: 'Doe de klep van je WC dicht'.

De borden zijn het gevolg van onwelriekende incidenten in deze Stratumse buurt eind maart. Bewoners van de Goudsbloemstraat zagen toen tot hun grote verbazing en ergernis fonteinen van uitwerpselen uit hun toiletpotten spuiten. Een aannemer was in opdracht van de gemeente bezig om het riool schoon te maken met water onder hoge druk. De 18-jarige dochter van Anja Meelkop zat op de wc toen er ineens een gore troep uit de pot omhoog kwam. ,,Bij verschillende huizen in de straat zat de stront tegen het plafond. Zonder waarschuwing vooraf", mopperde Meelkop destijds.

Na publiciteit in het ED liet de gemeente de rioolwerkzaamheden stilleggen. Eerst moest worden onderzocht wat er precies was misgegaan en hoe de communicatie met de buurt kon verbeteren, bijvoorbeeld via de website.