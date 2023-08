Bosjes met brandnetels maken plaats voor kerkmuren bij restauratie Oude Toren

Manchester United breekt per direct met in opspraak geraakte Mason Greenwood

Manchester United en Mason Greenwood gaan per direct uit elkaar, zo heeft de club bevestigd in een statement. De 21-jarige Engelsman speelt al ruim een jaar niet meer nadat hij verdachte werd in een verkrachtingszaak. Zijn contract liep tot medio 2025, maar is in goed overleg ontbonden.