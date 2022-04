Brabant Koor slaat brug tussen traditie en vernieuwing

Brabant Koor neemt het heft in eigen handen met het concept ‘Reflections on Our Time’. Op 21 april reflecteert het op ‘A Child of Our time’ van Michael Tippett met nieuwe muziek en theater.

‘Brabant Koor weerspiegelt de ‘struggle’ van het leven in A Child of Our Time, staat er bovenaan het persbericht. ‘Struggelen’ is van iedereen en van alle tijden, voor het dit jaar veertig jaar jonge Brabant Koor bestaat de struggle uit de strijd om het bestaansrecht.

Niet vanzelfsprekend

Niet dat het koor in artistiek opzicht iets te verdedigen heeft - de kwaliteit van dit unieke Nederlandse projectkoor liet nooit te wensen over - maar omdat er in de golf van bezuinigingen op cultuur minder grote producties worden opgetuigd. En een meer regio-gebonden oorzaak: sinds de fusie van de twee zuidelijke symfonieorkesten tot Philharmonie Zuidnederland is de aansluiting bij wat ooit Het Brabants Orkest was niet meer vanzelfsprekend.

Quote De negrospiri­tu­als dienen als reactie en reflectie op belangrij­ke momenten in het verhaal

Brabant Koor ging op zoek naar eigen producties en riep twee jaar geleden het concept ‘Reflections’ in het leven. Bespiegelenderwijs wil het een brug slaan tussen de traditionele concertpraktijk, muziekinnovatie, onderwijs en een brede groep luisteraars. Twee jaar geleden werd er gereflecteerd op het oeroude Gilgamesh-epos, van muziek voorzien door Bohuslav Martinů (Tsjechië, 1890-1959), komend weekend staat het oratorium A Child of Our Time van Michael Tippett (1905-1998) centraal. Het koor werkt samen met Fontys Academy of Music and Performing Arts (AMPA) en Master of Music (MOM) met als resultaat nieuwe composities, een theatervoorstelling, een onderwijsprogramma voor jongeren en grootse optredens, onder meer in Muziekgebouw Eindhoven.

Kristallnacht

Michael Tippett was een maatschappij betrokken man. Opgegroeid bij vrijdenkende ouders kreeg hij de kans zich te ontwikkelen tot een wereldbeschouwer wars van conventies. Hij schreef zijn grootse oratorium aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Inspiratiebron was de beruchte ‘Kristallnacht’ en meer in het bijzonder de zeventienjarige Joodse vluchteling van wie de familie was gedeporteerd en die uit wanhoop een Duitse diplomaat doodschoot.

Tippett gebruikte in A Child of Our Time de driedelige vorm waarvan ook Händel zich in zijn Messiah bediende: die van verwachting, lijden en wederkomst. In deel één toont Tippett de wereld van haar duistere kant, in deel twee komt het persoonlijke lijden aan de orde, deel drie stelt orde op zaken door, wat Tippett noemt ‘de aanvaarding door de mens van zijn schaduw in relatie tot zijn licht’.

Ook schaduwkanten

Deze laatste twee begrippen komen van de Zwitserse psychiater Carl Jung, voor wiens gedachtegoed Tippett veel bewondering had en die ervoor pleitte dat de mens ook zijn schaduwkanten - lees: kanten die hij liever niet onder ogen ziet - leert kennen en integreren. Naast Händel lijkt ook Bach een inspiratiebron te zijn geweest. De door Tippett ingelaste negrospirituals hebben dezelfde functie als de koralen in Bachs passies; ze dienen als reactie en reflectie op belangrijke momenten in het verhaal.

Reflections on Our Time bevat twee wereldpremières van Fontys-compositiestudenten. Kamerata Zuid tekent voor de begeleiding, sopraan Maartje Rammeloo, mezzo Florieke Beelen, tenor Jan-Willem Schaafsma en bariton Raoul Steffani zingen de solo’s. Dirigent is Louis Buskens, sinds 1986 bij het koor betrokken.

Brabant koor en Kamerata Zuid met ‘Reflections on Our Time’ o.l.v. Louis Buskens, 21 april Muziekgebouw Eindhoven, 20 uur.