Brabant onder verscherpt toezicht wegens wachtlijsten voor jeugdbescherming

DEN HAAG - De regio Brabant staat voor een half jaar onder verscherpt toezicht omdat kinderen in een gevaarlijke gezinssituatie niet altijd op tijd de juiste hulp krijgen. De oorzaak ligt volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onder andere bij het lage tarief dat de vijf jeugdhulpinstellingen in Brabant krijgen.

Binnen een maand moeten gemeenten overgaan tot een tarief dat kostendekkend is, staat in een controleverslag dat maandag is gepubliceerd.

Alle elf jeugdbeschermingsregio’s in Nederland kregen in november de opdracht om wachtlijsten binnen vier maanden weg te werken. In Brabant is dat niet gelukt, concludeert de inspectie uit een praktijktoets die in maart is gehouden. De provincie staat in een rijtje met drie andere regio’s die een onvoldoende krijgen terwijl er ook geen vertrouwen is in verbetering.

Tekort aan personeel

De inspectie ontdekte dat van 149 Brabantse kinderen die in november al drie maanden zaten te wachten op hulp er 32 na zes maanden nog steeds niet waren geholpen. Wachtlijsten worden onder andere veroorzaakt door een tekort aan personeel.

Het rapport van de inspectie komt op een moment dat de jeugdbescherming in Brabant al in een crisis verkeert. Jeugdbescherming Brabant (JBB) kondigde twee weken geleden een cliëntenstop aan. De organisatie kampt met een enorme leegloop en kan de werkdruk niet aan. Alleen acute noodgevallen worden nog geaccepteerd. En ook de William Schrikker Stichting neemt in het oostelijk deel van de provincie geen nieuwe cliënten meer aan.

Principeakkoord over tarieven

Over de tarieven voor 2020 en 2021 is al sinds 2019 discussie. Eind vorige week is een principeakkoord bereikt over de verhoging van de tarieven. Voor 2020 stijgen de tarieven met 7 procent en in 2021 met 9 procent. Het akkoord moet nog wel door ongeveer zestig gemeentebesturen worden goedgekeurd. In het najaar volgt er dan opnieuw overleg tussen de partijen over de hoogte van de tarieven vanaf 2022.

Bij de Brabantse gemeenten is weinig begrip voor het inspectieverslag. Coördinerend wethouder Marcelle Hendrickx van Tilburg concludeert dat er afgelopen half jaar juist een ‘mooi resultaat’ is geboekt, staat in haar officiële reactie. Van de 149 kinderen op de wachtlijst er 117 zijn geholpen, benadrukt zij.

Zwartepiet

Volgens haar zet de inspectie onnodig druk op de verhoudingen tussen de gemeenten en de jeugdhulpaanbieders. Ze meent dat gemeenten ten onrechte de zwartepiet krijgen toegespeeld. Vanwege de opnamestop betwijfelt ze of Brabant binnen een half jaar kan voldoen aan de eisen van de inspectie.

Ook minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft naar aanleiding van de crisis de teugels aangetrokken. Hij eist van de gemeenten een plan van aanpak voor de korte en langere termijn, schreef hij maandag aan de Tweede Kamer. De opnamestop moet zo snel mogelijk worden opgeheven en er mogen geen kinderen tussen wal en schip belanden, aldus de minister.