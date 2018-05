Brabants waterschap waarschuwt: 'Droogte wordt onze grootste uitdaging'

De Groot: ,,Droogte is juist een meer sluipend proces. Dan praat je over periodes van vijf, zes weken en misschien straks nog wel langer zonder ook maar een druppel regen. Een groot verschil met de gemiddeld 60 millimeter neerslag die er normaal valt in een maand. We krijgen hoe dan ook met extremer weer te maken. Daar moeten we ons beter op voorbereiden. Lange perioden van droogtes zullen voor meer schade zorgen in de landbouw en in onze bossen en de natuur. Maar extreem weer zal ook zijn impact hebben op dorpen en steden. Bomen, en ander groen zijn hard nodig om regenwater vast te houden.’’



Rioleringen alleen zijn, hoe nieuw, groot en duur ook, wil De Groot maar gezegd hebben, niet opgewassen tegen wolkbreuken.