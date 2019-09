Brabantse advocaten geschokt door liquidatie Derk Wiersum: ‘Een vrolijke, opgeruimde jongen’

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Advocaten uit de regio reageren geschokt op het nieuws dat in Amsterdam Derk Wiersum, advocaat van kroongetuige Nabil B. is doodgeschoten.

,,Dit komt echt binnen.” Advocaat Justus Faber uit Eindhoven is geschokt door de dood van zijn Amsterdamse collega Derk Wiersum, die woensdagochtend is doodgeschoten in Amsterdam. ,,Dit is een schok voor de rechtstaat. Dit raakt me echt. Ik ken meester Wiersum niet persoonlijk, maar het is hoe dan ook een collega die 's ochtends vroeg gewoon naar zijn werk ging.”

Faber heeft zijn vermoedens uit welke hoek de schutter komt. ,,Ik was er niet bij en ik hoef er ook niet bij te zijn, maar het is wel erg toevallig dat eerst de broer van kroongetuige Nabil B. wordt doodgeschoten, en nu zijn advocaat. Terwijl er twee hoofdverdachten in zijn strafzaak op vrije voeten zijn en de familie van de kroongetuige ondergedoken zit. Tel maar op.”

Faber doelt op de twee voortvluchtige verdachten Redouan T. en Said R., de meest gezochten criminelen van Nederland.

‘Heel vrolijke, opgeruime jongen’

Advocaat Jan-Hein Kuijpers is even ontdaan door de moord. ,,Ik ken Derk via zaken, het is een heel vrolijke opgeruimde jongen die gewoon zijn vak uitoefent. Dit hoort dan niet te gebeuren, het is schokkend. Hij staat een kroongetuige bij, maar als advocaat is hij niet de prater, hij gaat niet over de verklaringen van zijn cliënt.”

Kuijpers hoopt dat de Orde van Advocaten de druk op justitie kan vergroten om veiligheid van advocaten rond zulke gevoelige zaken te verbeteren, als er inderdaad een verband is met de kroongetuige-zaak. ,,En dat laat in deze zaak sowieso te wensen over. Met ons kantoor doen we uit principe geen informanten- of kroongetuigenzaken maar wie is er nu zo gek om deze zaak op te pakken? Dit schrikt natuurlijk enorm af.”

Geschokt

Strafrechtadvocaat Mark Nillisen, die samen met zijn kompaan Kuijpers regelmatig ‘grote jongens’ bijstaat, is geschokt. ,,Verlies van een collega is altijd dramatisch. Een liquidatie ook. Ik ben wel eens een client verloren door een kogel. Maar dit is weer van een andere orde. Advocaten komen op voor de rechtsorde. Wij zijn geen partij in de misdaad. Wij zijn beroepsmatig bezig. Een liquidatie is zo persoonlijk als het maar kan zijn. Dit is echt onacceptabel. Moeten wij ons nu ook laten beveiligen?”

Nillisen ziet een verharding van het milieu. ,,Criminelen zijn steeds jonger. Onbezonnen. Ze doen het voor de status. Geweld is geen punt. Ze denken daarmee aanzien te krijgen. Wat je ook ziet: als ze eenmaal diep zijn afgedaald, hebben ze niets meer te verliezen. Dan wordt het helemaal gevaarlijk. Regels tellen niet meer. Er was een tijd dat er gentlemens agreements golden. Familie was onaantastbaar. Dat is al een tijd niet meer. Advocaten bleven ook ‘buiten schot’. En ook die tijd is blijkbaar voorbij.”

Burgemeester